Только Великобритания планирует поставить Украине годовой запас дронов.

Более пяти миллиардов долларов европейцы пообещали выделить Киеву на вооружения. Большая часть пойдет на усиление ПВО, а остальное — на закупку беспилотников.

Очередной денежный транш стал главным итогом новой встречи в Берлине контактной группы по обороне Украины, в которой приняли участие представители более 40 стран вместе с генсеком НАТО Рютте. Впрочем, некоторые и вовсе решили напрямую передать Киеву оружие.

Так, Лондон после этой встречи планирует отправить на Украину 120 тысяч дронов. С учетом нынешней интенсивности их применения, это примерно годовой запас. О чем еще договорились в «Рамштайне» — из Германии расскажет корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Армия высокопоставленных наемников. Формально — консультативный совет из бывших генералов и адмиралов, но очень не рядовых: от бывшего заместителя главкома НАТО в Европе и экс-главы ЦРУ до верхушки британского и канадского командования.

Десант западных кураторов — то ли в обход Трампа, то ли с его молчаливого согласия — стягивается на помощь Киеву. Отнюдь не «пенсионерский актив», а люди, которые раньше сидели в высоких кабинетах и у самых чувствительных рычагов. У них и тогда «чесались» руки.

«Мы сталкиваемся с экзистенциальной угрозой со стороны России, а значит, единственный способ ее остановить — это быть готовыми к войне с ней», — заявил заместитель верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (2011–2014) генерал Ричард Ширрефф.

Лоббисты не мира, а войны — наверняка способные и наводить, и указывать на цели.

«Украинско-российский конфликт — это чисто прокси-конфликт. Это буквально противостояние Европы и России», — считает экс-офицер разведки США Скотт Риттер.

Новый «гибридный штаб» точно приходит на смену «Рамштайну», превратившемуся в совершенную декорацию, когда кортежи внушительнее, чем те, кто из них выходит. Писториус, Рютте, британский министр обороны, и вот еще новенький из Киева. Ни главы Пентагона Хегсета, ни фронтмена-задиры Макрона. Некогда внушительная коалиция скатилась до совсем уж камерной постановки в режиме видеоконференции.

«Наши сегодняшние переговоры со странами, поддерживающими Украину, прошли успешно, и их поддержка крайне необходима», — сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

«43 страны собрались в рамках этой контактной группы, объявив о новых военных планах и мерах. Мы помним наш долг перед Украиной, и наша поддержка остается неизменной», — добавил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Из только обещанного — и это ключевое слово — системы ПВО, IRIS-T, снаряды для Patriot, дроны. Да только пока это придет, в Киеве еще не один министр обороны может смениться.

«Это контракты начнут действовать не сегодня и не через полгода: по ним мы начнем получать поставки в следующем году, в 2028-м, в 2029-м годах», — сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Хотя и это все говорит: Запад по-прежнему готов воевать вдолгую. Хоть от «Рамштайна» уже и осталась одна только вывеска.

Показательно, что встреча проходит в министерстве обороны Германии. То есть совсем уже вдали от американской военной базы «Рамштайн» в Германии. в честь которой была и названа сама коалиция.

Американцы предпочитают теперь вести с нее совсем другую войну, перебрасывая в том числе оттуда свое самое грозное оружие против Ирана и окончательно захлопнув кассу для Киева.

«Одна из вещей, которыми я больше всего горжусь: мы сказали Европе: „Если вы хотите покупать оружие, можете это делать, но Соединенные Штаты больше не покупают оружие и не отправляют его на Украину“. Мы просто вышли из этого бизнеса», — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Но во что превращают свою помощь немцы, ставшие главными спонсорами Украины? У Мерца с Зеленским демонстративный смотр самоходных установок, дронов совместного производства — на одной лопасти немецкий флаг, на другой украинский. Почти военный парад в Берлине. Историческую память полностью отшибло. Не поставками и помощью, а плечом к плечу готовятся к новым атакам.

«Украина за эти годы нарастила уникальные компетенции и теперь делится ими с Европой. Это уже двусторонний обмен: мы учимся у них, они — у нас. И именно украинцы сейчас — лучшие учителя в этой сфере», — заявил генерал-лейтенант вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.

И сам Зеленский приоткрывает завесу своих вовсе не тайных, а явных замыслов, выкатывая на публику десятки новых видов вооружений.

«Наши ракеты, беспилотные системы, наши перехватчики, ударные и морские дроны и разведчики, артиллерия, боеприпасы, бронетехника, роботизированные комплексы и многое другое», — перечислил Зеленский.

Но кто на самом деле нажимает на спусковой крючок? Над ним, получается, уже целая стая военных ястребов. Те, что которые годами говорили о России не как о партнере для переговоров, но как об угрозе, которую нужно сдерживать и изматывать. Теперь они не просто сами по себе опасны, а еще и вооружены.

