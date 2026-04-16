На Пятом канале акция «День добрых дел» для Лизы из Тульской области

Фото, видео: 5-tv.ru

Девочка пережила страшное ДТП.

Наша с Вами поддержка сейчас очень нужна 17-ти летней Лизе, которая буквально заново учиться жить. В страшном ДТП она получила травму черепа, из-за чего оказалась прикована к кровати, теперь каждое движение ей дается с большим трудом. Но девочка не сдается и ежедневно занимается, пытается делать самостоятельные шаги, чтобы ходитьвв школу и просто гулять с друзьями.

Послезавтра у Лизы день рождения, и мы с вами можем сделать главный подарок — помочь ей пройти новый курс реабилитации.

Лиза всегда излучает оптимизм, несмотря ни на что. Отличница, победительница олимпиад и конкурсов, умница, красавица и спортсменкавводинн роковой день оказаласьвв инвалидном кресле после страшного ДТП, попав под колеса машины.

«Врачи не давали никаких прогнозов. Говорили о том, что травма очень тяжелая — перелом основания черепа. Лиза былавв глубокой коме, подключена к аппарату ИВЛ», — рассказывает Наталья Чернова, мама Лизы.

Домой ее выписаливв вегетативном состоянии с трубками для дыхания и кормления, полностью обездвиженную. С тех пор начался долгий период реабилитации.

Врачи и близкие совместными усилиями сделали то, что казалось невозможным: теперь девушка может самостоятельно есть, передвигаться на коляске, даже стоять и ходить, правда, пока с опорой. За этими достижениями — ежедневный труд, и нет ни выходных, ни поблажек. Приходится преодолевать спастику и тремор.

Времени отдыхать нет — дальше подготовка к ОГЭ. Несмотря на все когнитивные нарушения после аварии, травма не забрала главное — интеллект, и Лиза без подсказок справляется со всеми экзаменационными заданиями. Мама только записывает.

Но настоящая страсть Лизы — изучение языков. Особенно ей нравится английский. По словам мамы, дочь мечтала стать переводчиком, поэтому сейчас, даже после травмы, они продолжают заниматься.

Пока идет реабилитация, все общение с близкими у Лизы и ее мамы только по телефону.

«Конечно, я хочу, чтобы Лиза была дома. Я хочу с ней разговаривать. Я хочу ее так же обнимать, как и раньше. Мы хотим и ссориться, и мириться. Конечно, не хватает нам их здесь. И дети без мамы, без сестры. Так же и я», — поделился Валерий Чернов, отец Лизы.

Ждет и маленький верный пес Том, друг и незаменимый помощник. Когда Лиза приезжает домой, он не отходит от нее ни на шаг, защищает от всех.

Но до окончательного возвращения домой еще далеко. Длительное и дорогостоящее восстановление нужно продолжать. И сейчас семье из небольшого селавв Тульской области необходимо оплатить следующий этап реабилитации — 1 050 000 рублей.

Лиза мечтает снова быстро, без пауз, говорить. Мы с вами, все вместе, можем внести свой вклад и воплотить эту мечтувв реальность. 18 апреля у Лизы день рождения. И, пожалуй, самый важный подарок для нее — это шанс. Шанс говорить свободно, ходить без опоры и, наконец, вернуться домой, чтобы просто жить, как раньше.

