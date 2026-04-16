Россиянам с 18 лет начнут предлагать диагностику раннего старения

Двухэтапное обследование включает также в себя индивидуальные консультации от врачей и проверка уровней кальция, фосфора и щелочной метастазы.

Граждане России, достигшие совершеннолетия, смогут ознакомиться с рисками раннего старения. Такую возможность открывают новые Центры медицины здорового долголетия. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил врач Алексей Москалев.

«В Центры медицины здорового долголетия могут приходить все желающие, начиная с 18 лет. То есть никогда не рано, но и никогда не поздно. И как раз наша задача — увлечь молодежь, замотивировать их на управление своим биологическим возрастом, чтобы это стало модно и популярно», — сказал он.

По словам специалиста, при отсутствии заботы за своим организмом хронические болезни начнутся уже в 35 лет. Он отметил, что диагностика в центре включает в себя два этапа: анкетирование с установлением биологического возраста и дополнительные анализы и исследования при выявлении факторов риска. Все обратившиеся получат индивидуальные рекомендации от медиков.

Кроме того, Москалев отметил, что пациентам учреждений предоставится возможность проверить свои уровни кальция, фосфора, щелочной фотостазы. Он добавил, что это поможет вовремя выявить риски развития нарушения опорной двигательной системы. Также доступны обследования для выявления психоэмоционального расстройства, нарушения обмена веществ, снижения когнитивных функций и ожирения.

