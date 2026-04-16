Двое детей погибли при ударе украинских БПЛА по жилым домам в Туапсе

Власти разворачивают в городе пункты временного размещения.

Двое детей стали жертвами атаки украинских беспилотных летательныз аппаратов (БПЛА) на городе Туапсе. Двое взрослых получили ранения, им оказывают медицинскую помощь. Удар был направлен на жилые дома. Об этом в мессенджере MAX рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Террористическая атака беспилотников по жилым домам в Туапсе унесла жизни двух несовершеннолетних пяти и 14 лет. Выражаю глубокие соболезнования родным погибших. Поручил главе муниципального округа Сергею Бойко оказать всю необходимую помощь семьм», — написал он.

По словам Кондратьева, этой ночью регион в очередной раз подвергся массовой атаке беспилотников ВСУ. В Туапсе упавшими обломками были повреждены пять частных и один многоквартирный жилой дом. Администрация муниципалитета разворачивает пункты временнго размещения (ПВР) для жителей.

«Многочисленные обломки упали БПЛА упали на территории предприятий в районе морского порта Туапсе. В сочинском поселке Лоо обломки беспилотников упали по нескольким адресам», — добавил губернатор.

Кондратьев отметил, что в одном случае осколки сбитых беспилотников повредили навес и выбили окна в частном доме. Обошлось без пострадавших.

Российские регионы, особенно приграничные, подвергаются ракетным ударам и атакам БПЛА с начала спецоперации. Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские беспилотники могут начать произовадить в Европе. В Минобороны РФ предупредили, что это намеренное решение может привести к эскалации конфликта и вовлечении в него европейских государств. Последствия могут быть непредсказуемы, заявили в ведомстве.

