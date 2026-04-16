«Всем, кто беспокоится»: племянник Тарасовой о ее состоянии после реанимации

Ранее тренер была экстренно госпитализирована в реанимационное отделение.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова идет на поправку и уже общается с близкими. О состоянии прославленной наставницы рассказал в беседе с телеканалом «360» ее племянник Алексей Тарасов.

Он отметил, что в настоящее время со специалистом все хорошо и в ближайшее время Тарасова вернется домой. Родственник добавил, что 79-летний спортивный деятель находится под наблюдением врачей в одном из медицинских учреждений Москвы. Пациентка также передала «привет всем, кто беспокоится».

Новость о том, что Тарасовой стало лучше подтвердили и в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Руководители организации контактируют как с ее родственниками, так и с самой наставницей.

«Она чувствует себя нормально, поправляется после сильной простуды. Желаем ей скорейшего выздоровления», — подчеркнули в Федерации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тарасова была экстренно госпитализирована в реанимационное отделение, где медики стабилизировали ее состояние. Тренер признавалась, что испытывает проблемы с передвижением, из-за чего вынуждена пользоваться инвалидным креслом.

