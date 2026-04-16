Осужденного за педофилию мужчину впервые оправдал Верховный суд РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Он более трех лет пробыл в колонии за преступление, которое, как выяснялось, не совершал.

Верховный суд России освободил жителя Башкирии Дениса Голова, ранее приговоренного к 12,5 года лишения свободы по обвинению в педофилии. Мужчина неоднократно утверждал, что стал жертвой подставы со стороны жены. Об этом рассказал сам оправданный в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, экс-супруга хотела забрать квартиру, записанную на мать мужчины. Он подчеркнул, что бывшая жена требовала переписать недвижимость на нее, но каждый раз получала отказ. Тогда женщина решила отправить Дениса за решетку при помощи их ребенка.

Уголовное дело против него было возбуждено в ноябре 2022 года после инцидента, когда Голов мылся в ванне, а в это время в комнату забежала проснувшаяся посреди ночи дочь, в руках которой был заранее включенная камера мобильного телефона. Мужчина заявил, что совершить такую подставу женщине порекомендовал адвокат.

«Я говорю: „Ты че снимала, что ли?“ Она говорит: „Вот ты и попался!“. Против меня возбудили уголовное дело, что я открыто демонстрирую своей дочери половые органы», — отметил Денис.

Суд приговорил Голова к 12,5 года тюремного заключения. Во время апелляционного процесса один из судей заявил об отсутствии состава преступления, поскольку видеозапись подтверждала, что мужчина прикрылся, когда увидел ребенка. Тем не менее, приговор остался в силе.

Находясь в колонии, осужденный узнал, что его бывшая жена забеременела от нового партнера и вселилась в его квартиру, сменив замки и установив видеокамеры. Лишь после вмешательства Верховного суда Дениса оправдали. Сейчас он на основании писем пасынка собирается писать заявление против экс-возлюбленной.

