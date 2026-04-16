В петербургском офисе IT-компании RC Group прошли обыски

Не первый год на компанию жалуются жители разных регионов РФ, вложившиеся в так называемые франшизы, но так и не получившие доход.

В петербургском офисе IT-компании RC Group, предварительно, прошли обыски. По данным источника 5-tv.ru, по ряду счетов компании приостановлены операции. Связано это с подозрением в мошенничестве — организацию сочли финансовой пирамидой. Генеральный директор отказался как-либо комментировать ситуацию.

RC Group была основана в 2020 году в Петербурге. Головной офис находится там, а дистрибьюторские раскиданы по всей стране. Заявленная специализация — разработка высокотехнологичных решений для бизнеса и развитие экосистемы лояльности. Внутри компании действуют различные платформы для накопления кэшбэка, офлайн- и онлайн-торговли, ведения бонусной программы и другие.

Не первый год деятельность RC Group обсуждается клиентами, вложившими деньги в проект, но так и не получившими обещанную прибыль. Организацию заподозрили в мошенничестве. после чего в марте 2026 года было возбуждено уголовное дело. Более 150 жителей Татарстана обратились в полицию.

По информации от пострадавших, сотрудники фирмы привлекали новых участников программ, которые должны были оплачивать определенный тариф. На эти цели люди брали кредиты до 100 тысяч рублей, многие остались ни с чем и остались с долгами перед банками. Участников в свою очередь призывали дальше расширять сеть, чтобы новые члены «команды» продолжали оплачивать тариф.

Новичков сначала знакомили с кэшбек-сервисом, а желающих больше зарабатывать призывали покупать франшизы. Перед потенциальными клиентами сотрудники представляли компанию крепкой сетью, которой можно доверять — с крупными партнерами, федеральными ритейлерами. Однако на деле некоторые «партнеры» даже не знали, что им приписывают сотрудничество.

