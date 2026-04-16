Французского оппозиционера Филиппо не пустили на ужин со сторонниками в Брюсселе

Фото: www.globallookpress.com/Barbara Neyman

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

О запрете ему сообщили за 45 минут до мероприятия, и он решил поговорить с собравшимися на улице.

Лидеру французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориану Филиппо отказали в проведении трапезы со своими сторонниками в одном из ресторанов Брюсселя. Об инциденте рассказал сам политик на своей странице в социальной сети.

По его словам, руководитель коммуны за 45 минут до начала встречи издал муниципальный указ, который запрещает проведение этого мероприятия. Позже заведение оцепили сотрудники полиции.

Филиппо заявил, что трапезу запретили из-за письма с упоминанием афиши мероприятий в ресторане. При этом политик подчеркнул, что не видел ее. Он назвал действия местных властей «чистейшим бредом» и сказал, что никогда не оказывался в такой ситуации.

В результате оппозиционер был вынужден импровизировать и провести встречу с собравшимися прямо на улице. Он добавил, что не намерен сдаваться и продолжит бороться за «свержение диктатуры».

Кроме того, Филиппо считает, что случившееся связано с тем, что его партия подавала жалобу по делу Pfizer против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. «Патриоты» также выступали в протестной акции в Брюсселе в поддержку в поддержку фермеров.

Ранее политик сообщил, что на конференции в Мюнхене в январе этого года руководители нескольких государств унизили президента Франции Эммануэля Макрона и выставили его глупцом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.