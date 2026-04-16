«Пять статей»: в США пытаются отправить в отставку главу Пентагона Хегсета

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Демократы приписывают ему начало конфликта с Ираном, плохое обращение с секретной информацией и другие правонарушения.

Представители Демократической партии США планируют инициировать импичмент руководителя Пентагона Пита Хегсета. Об этом сообщает американский новостной портал Axios.

«Демократы в палате представителей внесут на рассмотрение пять статей об импичменте главы Пентагона Пита Хегсета, обвинив его в злоупотреблении властью, военных преступлениях и других серьезных правонарушениях», — сказано в тексте.

Члены партии обвиняют Хегсета в начале конфликта против Ирана и гибели мирных жителей, неосторожном обращении с секретной информацией во время обсуждений ударов по Йемену («Сигналгейт»), препятствии надзору Конгресса за действиями Пентагона и злоупотреблении полномочиями.

При этом издание подчеркивает, что инициатива практически обречена на провал, поскольку обе палаты Конгресса контролирует Республиканская партия. В то же время, демократы решили сделать своей «целью» Хегсета после увольнения генпрокурора США Пэм Бонди и министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.

В свою очередь, идею об импичменте прокомментировала пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон. По ее словам, действия меньшинства являются лишь попыткой отвлечь внимание от успехов действующего руководства страны.

Ранее Хегсета обвинили в том, что он передает американскому лидеру Дональду Трампу ложные сведения о ходе операции США и Израиля против Ирана, а также скрывает реальное положение дел.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.