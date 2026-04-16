Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

Не бесплатно, конечно.

Новый скандал на религиозной почве разгорается на Западе, где автор небольшого старт-апа создал виртуального Иисуса Христа и теперь торгует разговорами с ним по два доллара за минуту. В принципе, не дорого для разговора со спасителем, но с точки зрения верующих — это натуральное богохульство.

А что по этому поводу думает сам цифровой сын Бога, узнал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Пути Господни неисповедимы, а вот тарифы простые и понятные. Американский стартап с говорящим названием Just Like Me запустил прямую линию с Господом. Минута откровений с нейроИисусом стоит по-божески — всего доллар и 99 центов.

— Привет, Иисус, меня зовут Джефф. У меня сейчас очень тяжелый период в жизни, и я ищу вдохновения и руководства.

— Я искренне чувствую ту тяжесть, которую ты несешь, и хочу, чтобы ты знал: ты не идешь через это в одиночестве.

Цифровую копию сына Божьего слепили по образу и подобию актера Джонатана Руми — он сыграл Христа в сериале «Избранные». В мозги электронного Мессии поместили библию короля Якова и цикл проповедей — ну чтобы никакой отсебятины. Такая вот эксклюзивная «духовная поддержка» 24 на 7.

Раньше американские верующие читали молитвы, теперь — номера на своих кредитках. Без банковской карты наладить связь с этой небесной канцелярией не получится.

Пробуем подключиться к интернет-Всевышнему, чтобы задать свои неудобные вопросы. Но толи у цифрового Иисуса неприятный день, толи российские карты в пиксельной обители не принимают.

Несмотря на несколько попыток, подключиться к электронному спасителю нам так и не удалось, и сайт выдал следующее сообщение: мы использовали все бесплатные минуты с Иисусом, и теперь нам предлагается оформить подписку за 40 долларов.

Создатель скандального сервиса — айти-стартапер Крис Брид — объясняет: большинство американцев итак, мол, убивают часы на бессмысленный «думскроллинг». Дак почему бы не провести время в разговорах о вечном? Сами верующие от такой заботы пришли в ужас.

— Вы что, собираетесь продавать Господа?

— Не знаю, кому пришла в голову эта идея, но скажу прямо: вы, сэр, мадам или кто бы вы ни были, собираетесь распахнуть двери ада настежь.

Впрочем, не только в кремниевой долине пытаются протянуть на небеса оптоволокно. Хранительница традиций — католическая церковь — тоже шагнула в цифровую эпоху. Но, кажется, споткнулась о порог. Виртуальный падре — отец Джастин — предложил верующим крестить младенцев не в святой воде, а в лимонаде.

«Он действительно нашел этот ответ в источнике, который мы сочли бы авторитетным. С тех пор мы исправили эту ошибку», — рассказал президент CATHOLIC ANSWERS Кристофер Чек.

Сервис быстро отключили, но осадочек остался.

«Думаю, ИИ на данном этапе развития во многом похож на Википедию. Все равно нужен человек, чтобы проверить информацию и убедиться в ее точности», — отметил исполнительный директор CATHOLIC ANSWERS Джон Соренсен.

Канадский предприниматель Мэттью Сандерс пошел еще дальше. В самом сердце Рима, при Папском университете, роботы день и ночь сканируют труды Отцов Церкви. Цель — обучить нейросеть на проверенных догматах.

«Magisterium AI — это, по сути, интеллектуальный библиотекарь. Он не высказывает собственного мнения, а извлекает и обобщает учение Церкви на основе первоисточников», — рассказал Харви.

Наши священнослужители к подобным проектам относятся с осторожностью, а в американском стартапе видят прямую угрозу.

«Их цель заработать. Они опираются на такое духовное невежество, незнание. И собирают с них деньги», — отметил протоиерей Федор Бородин настоятель Храма святых Космы и Дамиана на Маросейке.

И кто-то уже сходит с ума и начинает буквально молиться на электронный аватар.

«По всему интернету тысячи и тысячи людей утверждают что ChatGPT обладает разумом. В эпоху, которую все больше определяет машинный интеллект, новая форма техно-духовности распространяется по интернету как лесной пожар», — говорит технологический журналист Тейлор Лоренц.

Грань между цифровым помощником и рукотворным идолом стирается быстрее, чем мы успеваем обновить приложение. И вопреки уверениям создателей, человечество, кажется не становится ближе к богу.