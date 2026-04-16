Золотая рыбка: почему корюшка в Петербурге с каждым годом становится все дороже

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

При этом в Москве велик шанс купит подделку без характерного огуречного запаха за немаленькие деньги.

В Петербурге открыт сезон вылова корюшки. С каждым годом эта рыба становится все дороже. А бренд настолько раскручен, что в Москве вместо настоящей корюшки в половине случаев точно вы купите подделку. О том, сколько ловят и почем продают из Петербурга — корреспондент «Известий» Павел Панов, а из Москвы — корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Рыбаки встают рано и на рассвете отправляются на промысел, чтобы успеть до того, как поднимется ветер. Сегодня не очень благоприятный прогноз. В устье реки Волхов они пробудут как минимум шесть часов, будут ловить ту самую корюшку, которую так сильно ждут в Петербурге.

Серебристую рыбку с огуречным ароматом ловят специальной снастью — мережей. Это такая сетка-ловушка, которая натягивается вдоль дна.

«Корюшка заходит, упирается, и обратного хода уже нет», — рассказал рыбак Сергей Ефимов.

Нужно вручную сетку затянуть в лодку, выбрать из нее рыбу и сразу отсортировать.

В основном она мелкая — до 12 сантиметров. Есть несколько ящиков средней и крупной.

«Ветеринарии постоянно сдаем свежую рыбу на анализы, проверяют. Никаких микробов и паразитов не обнаружено», — сообщил предприниматель Андрей Макаров.

А дальше всю ладожскую корюшку на рефрижераторах везут на продажу, преимущественно в Санкт-Петербург, и через несколько часов она уже оказывается на прилавках официальных точек продаж. Всего 50 адресов в 14 районах.

Свежесть рыбы можно проверить по розовому цвету жабер. Чешуя должна быть серебристая, без желтого оттенка, глаза прозрачные, без мутной пленки. А главное — рыба должна иметь узнаваемый огуречный запах.

Цены на гастрономический символ весны в Петербурге в этом году выросли.

«Мне кажется, 2000 рублей за килограмм — ни в какие ворота», — возмущается покупатель.

«Ну, какая-то, я бы сказал, мегаэлитная», — добавляет еще один.

Ладожские рыбаки продают мелкую (до 12 сантиметров) рыбу по 100 рублей за килограмм, среднюю (до 15 сантиметров) — по 500 рублей, крупную (свыше 15 сантиметров) — за 700 рублей за килограмм. Как правило, продают перекупщикам или оптовым базам, у которых приобретают розничные торговцы. Каждый добавляет свою маржу, и в итоге цены для конечного покупателя вырастают в разы: 350 рублей стоит мелкая, 1000 — средняя и в районе 2000 — отборная.

«Сейчас идет только ладожская, а потом финская пойдет, и, может, будет дешевле», — говорит продавец рыбы.

Всего в Ладоге и Финском заливе планируют выловить около двух тысяч тонн корюшки.

А что же в столице? На московских рынках бренд северной столицы пробил ценовое дно — 500 рублей. Продавцы наперебой хвалят свой товар.

«Это сахалинская, не питерская. Она же отличается, есть три или четыре вида», — объясняют продавцы.

Но этот особый вид вообще никакой корюшкой и не пахнет. На прилавках — ложный двойник-чужестранец. Аргентинский пехерей похож на корюшку как две капли воды — и по виду, и даже по документам.

«По накладной она корюшка, но как-то на „п“ там написано, да. Это нидерландская. Корюшка натуральная 1300 стоит», — рассказывает продавец.

Главных отличий три. У корюшки есть жировой плавник, пахнет она огурцом, спинка темная. У пехерея нет плавника, как и запаха, а спинка гладкая, с желтой полоской. Ну и цена, конечно: аргентинский корюшкозаменитель дешевле в разы.

Настоящая корюшка — 300 граммов за 999 рублей, темная спинка.

Российская корюшка — сезонный товар, а пехерей ловят без перерыва — десятки тысяч тонн в год. Если первая отечественная — в дефиците, то второй — в избытке. Дальше дна не видно: только чудеса маркетинга.

«Им выгодно продавать эту дармовую рыбу по цене чугунного моста, и то, что они выдают ее за корюшку, за нашу лучшую в мире — это очень выгодный бизнес», — пояснил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

Пехерей и по вкусовым качествам очень посредственный.

«Нет вкуса огуречного. Рыба очень жирная. В ней меньше всего килокалорий при наличии высокого белка», — рассказал шеф-повар Марат Карабанов.

Разочаровавшиеся в рыбном вкусе в теории могут подать на продавца в суд. Но для этого нужны доказательства обмана. Экспертиза не поможет: рыба не тухлая и не опасная, просто не та. Продавцу могут выписать копеечный штраф. Гораздо хуже, что покупатель испортит себе вкус: так и не поймет, что такое настоящая корюшка и почему она так ценится.

