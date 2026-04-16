Год вместе: Аида Гарифуллина показала подарок Воробьева к годовщине свадьбы

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пара тайно расписалась в Грибоедовском ЗАГСе Москвы в апреле прошлого года.

Оперная певица Аида Гарифуллина и артист Алексей Воробьев отпраздновали первую годовщину совместной жизни. В честь этого события она на своей странице в социальной сети она опубликовала поздравление и показала, предположительно, подарок супруга к дате — кольцо с огромным розовым бриллиантом.

«Год назад в этот день ты изменил мою жизнь. Я люблю тебя. С годовщиной», — написала Гарифуллина под постом.

Фото: Instagram*/aidagarifullina

Подарок, который Алексей преподнес своей жене, может стоить несколько миллионов рублей. При этом Воробьев вручил его не в день годовщины — Аида продемонстрировала новое украшение на красной дорожке церемонии вручения музыкальной премии «БраVо». Супруги посетили мероприятие вместе.

Воробьев и Гарифуллина связали себя узами брака 15 апреля 2025 года. Церемония прошла в Грибоедовском ЗАГСе Москвы в кругу близких людей. Пара долгое время не рассказывала о своих отношениях. Они также несколько лет скрывали, что поженились.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ