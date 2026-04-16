Фото: Instagram*/a.reshetova

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Экс-возлюбленная рэпера Тимати планирует свадьбу и старается очень бережно вовлекать шестилетнего Ратмира в новую жизнь.

Модель Анастасия Решетова скоро выйдет замуж — в январе этого года она поделилась с поклонниками радостью, предложением руки и сердца от нового возлюбленного. О женихе широкой публике ничего не известно, он ведет непубличный образ жизни, не выходит с избранницей в свет и не показывается в социальных сетях.

Решетова воспитывает шестилетнего сына Ратмира, рожденного в отношениях с рэпером Тимати (Настоящее имя Тимур Юнусов. — Прим. ред.). Она заботится обо всех своих мужчинах — взрослых и маленьких. Жениха модель старается оградить от внимания прессы, так как уважает его выбор, а сына — от стресса, связанного с переменами в личной жизни мамы.

На днях знаменитая невеста поделилась планами на свадебную церемонию и рассказала о реакции сына на появление нового члена семьи. Как отметила Решетова, Ратмир и его будущий отчим сразу нашли общий язык. Более того, мальчик ждал, когда его мама встретит достойного мужчину и выйдет замуж.

«Он сам задавал вопрос: „Мама, когда у тебя будет муж?“ Видимо, ему не хватало рядом со мной мужского присутствия. Я подходила к этому вопросу аккуратно и осознанно. Ратмир сильно любит меня, и по своей натуре он очень чувствительный мальчик, поэтому для меня было важно его состояние», — призналась модель интервью Woman.ru.

Ао словам Анастасии, до пяти лет у Ратмира не было четкого понимания, почему мама и папа не живут вместе. И хотя Тимати был против обсуждения расставания с ребенком, мама объяснила, что когда-то у родителей была любовь, но потом они решились разойтись, сохранив взаимное уважение. По мнению Решетовой, честность помогает не загружать детскую голову лишними вопросами и не провоцировать внутренних конфликтов.

Что же касается свадьбы, о ней модель никогда не мечтала. Даже дни рождения она отмечает не каждый год. Поэтому пышного торжества по случаю бракосочетания не планирует - это будет тихий праздник в кругу самых близких. Журналистов, по понятным причинам, на мероприятии тоже не будет, молодая семья не хочет лишних глаз и обсуждений.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Анастасия Решетова уже переехала к будущему мужу и перевезла сына. Из квартиры в центре Москвы семья перебралась в загородный дом.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.