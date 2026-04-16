Беда объединила: чем закончился конфликт Бони с компанией Товстика

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Конфликт между телеведущей и блогером Викторией Боней и компанией российского предпринимателя Романа Товстика завершился миром. Об этом рассказала сама звезда на своей странице в социальной сети.

Скандал вспыхнул несколько дней назад после того, как Виктория назвала организацию Товстика «пирамидой». После этого бизнесмен подал на нее иск, заявив, что блогер своими действиями нанесла ущерб репутации компании. В суде телеведущую защищала юрист Екатерина Гордон, а интересы предприятия представлял адвокат из Дагестана Михаил Мушаилов.

Боня отметила, что ситуация завершилась благополучно — участники приняли решение отозвать иски и направить денежные средства на помощь жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения.

«Мы решили урегулировать вопрос мирным путем: обе стороны согласились выделить по миллиону рублей, чтобы отправить в Дагестан… Я всегда говорила, что, когда мы объединяемся, то становимся сильнее», — подчеркнула звезда.

Историю прокомментировала и Гордон. По ее словам, деньги перечислены в ее благотворительный фонд. Также компания отправила запасы продуктов на миллион рублей в штаб, организованный в республике. Екатерина вместе со своими представителями отправится в Дагестан, чтобы передать собранные средства и помощь.

Подписчики Бони и Гордон положительно оценили их поступок, оставив множество благодарственных комментариев.

