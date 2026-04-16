Напавший на любовницу с топором Михаил Хубутия снова женился на экс-супруге

Фото: Instagram*/ekaterina_dzhanashiya

Бизнесмен годами жил на две семьи, в каждой растил детей, потом погряз в скандале с пострадавшей Юлией Ван… Но женщины и не такое прощают, верно?

Бизнесмен Михаил Хубутия, который прославился после нападения на свою любовницу Юлию Ван, снова женился на бывшей супруге Екатерине Джанашия. В личном блоге предприниматель опубликовал фото с родными — супругой и сыновьями, 25-летним Ильей и пятилетним Давидом (У пары был еще один сын, в 2018-м 26-летний Николоз покончил с собой). Судя по всему, свадьба состоялась, и жизнь семьи течет, как и прежде.

Весной 2025 года светская красавица Юлия Ван, которая называет себя хранительницей чайных церемоний, заявила о насилии со стороны избранника — якобы он набросился на женщину с топором и нанес серьезные увечья. Подробности пострадавшая раскрыла в интервью журналистке Ксении Собчак. Как выяснилось, бизнесмен долго жил н две семьи, Ван родила ему дочь, получала помощь, но в 2024 году они расстались.

После разрыва, по словам Ван, Хубутия захотел отобрать у нее ребенка, а потом и вовсе ворвался в ее дом с топором. Мужчина категорически отрицал обвинения. Ну, как отрицал. Говорил, что ударил, но был безоружен. В программе телеведущего Андрея Малахова Михаил рассказал свою версию, потом под аккомпанемент цыганского ансамбля предложил руку и сердце бывшей жене. И она согласилась.

Юлия Ван. Фото: Instagram*/juliavan29

Об измене Екатерина Джанашия узнала в 2024-м и решилась н развод. Но стоило ему сделать красивый жест и продемонстрировать раскаяние, пожалела. Мужчину, который обманывал ее после 30 совместных лет, был жесток с другой женщиной и ее же обвинил в полученных травмах, хотел отнять у матери ее дочь.

«У нас не тот возраст, думаю, чтобы подарками прощения вымаливать. Он встал на колени передо мной, умолял, плакал. Смущался сильно, закрывал лицо и кричал: „Я стесняюсь“. Очень жалко его стало», — поделилась Джанашия, подчеркнув, что предательство все еще причиняет ей боль.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ