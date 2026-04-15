Нетаньяху: Израиль готов к возобновлению конфликта с Ираном

Фото: Reuters/Louisa Gouliamaki

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Тель-Авиву важно обеспечить открытие проливов и лишить Тегеран возможности создания ядерного оружия.

Конфликт на Ближнем Востоке может возобновиться, но Израиль готов к любому развитию событий. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в своем обращении к нации.

Он отметил, что сейчас не стоит думать об итогах ирано-американских переговоров и о том, как будет развиваться ситуация далее.

«В случае возобновления боевых действий мы готовы к любому сценарию», — подчеркнул Нетаньяху.

Глава правительства также сказал, что Тель-Авиву известно о ходе диалога Вашингтона и Тегерана. По его словам, Израиль выдвигает к Ирану те же требования, что и Штаты.

«Мы хотим, чтобы обогащенный уран был вывезен из Ирана, мы хотим видеть ликвидацию мощностей по обогащению урана в Иране, и, конечно же, мы хотим видеть открытие пролива», — добавил премьер.

Кроме того, он заявил о первых за последние десятилетия прямых переговорах с Ливаном. Нетаньяху подчеркнул, что Тель-Авив продолжит настаивать на самоустранении шиитской военной организации «Хезболла» и заключения устойчивого мира.

Ранее Израиль поддержал заявление американского лидера Дональда Трампа по прекращению операции против Ирана. Через несколько дней Вашингтон провел первый раунд переговоров с Тегераном в Исламабаде. В Белом доме не исключили, что новый этап процесса снова состоится в столице Пакистана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.