«На исходе»: застрявший на метеостанции «Сулак» работник может остаться без еды

Застрявший в одиночку на самой высокой станции России может остаться без еды

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Эвакуацию осложняют погодные условия и высокая лавинная опасность.

Застрявший в одиночку сотрудник самой высокогорной метеостанции России «Сулак», откуда ранее поступил сигнал бедствия, может остаться без продуктов. Об этом сообщил 5-tv.ru начальник станции Магомед Магомедов.

По его словам, запасы продовольствия на объекте стремительно сокращаются. В распоряжении сотрудника остаются лишь ограниченные продукты, включая макаронные изделия и готовые блюда. При этом пополнить запасы или самостоятельно покинуть станцию в настоящее время невозможно.

На утро запланирован вылет вертолета из Махачкалы, который должен доставить помощь или эвакуировать сотрудника. Однако проведение операции осложняется неблагоприятными погодными условиями: воздушное судно уже не может выполнить посадку в районе станции. В случае срыва эвакуации рассматривается вариант сброса груза с воздуха — в первую очередь муки и дизельного топлива.

Магомедов подчеркнул, что непосредственной угрозы жизни сотрудника нет, однако ситуация остается сложной. Подходы к станции находятся в зоне высокой лавинной опасности.

«Спускаться и подниматься очень лавиноопасно. Вообще невозможно. Никак», — заявил он.

Метеостанция «Сулак» расположена на высоте около 2927 метров в труднодоступной части Цумадинского района Дагестана и считается одной из самых высокогорных в Европе. В зимний период объект регулярно оказывается под воздействием экстремальных погодных условий.

