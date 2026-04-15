Российским авиакомпаниям частично разрешили полеты в Израиль

Росавиация разрешила авиакомпаниям полеты в Израиль с 16 апреля по 15 мая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Полеты в Иран, наоборот, ограничат.

Российские перевозчики возобновят выполнение авиарейсов в Израиль с 16 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Полеты станут возможны ежедневно до 15 мая включительно — с 07:00 по 01:00 мск. В ведомстве отметили, что решение принято в соответствии с рекомендациями Министерства транспорта страны и МИД России.

«Решения о полетах в Израиль авиакомпании должны принимать, основываясь на произведенной оценке рисков, в том числе с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО)», — говорится в сообщении.

При этом в Росавиации уточнили, что воздушное пространство Ирана для осуществления рейсов в указанные даты остается закрытым. Кроме того, продлена приостановка продажи билетов в ОАЭ.

В агентстве добавили, что перевозчикам следует выбрать обходные маршруты через воздушное пространство третьих стран при полетах в государства Персидского залива.

Полеты на Ближний Восток были приостановлены из-за конфликта США и Израиля против Ирана, который начался 28 февраля этого года. Страны региона объявили о закрытии своего воздушного пространства. Из-за этого Минтранс РФ объявил, что российские самолеты будут летать обходными путями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.