США допустили проведение второго раунда переговоров с Ираном в Исламабаде

Белый дом: второй раунд переговоров США и Ирана может снова пройти в Исламабаде
Новый раунд ирано-американских переговоров может вновь состояться в Исламабаде. Об этом в разговоре с журналистами сообщила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт.
«Следующий раунд переговоров, скорее всего, состоится в Исламабаде. Пакистан является единственным посредником в этих переговорах», — подчеркнула она.
Ливитт отметила, что Вашингтон вовлечен в текущий процесс и ведет продуктивные контакты с Тегераном. По ее словам, несмотря на отсутствие каких-либо официальных заявлений, Штаты в плане перспектив сделки находятся в нормальном состоянии.
При этом пресс-секретарь заявила об отсутствии предложений со стороны США по продлению перемирия. Она добавила, что американское руководство не рассматривает такие варианты, поскольку диалог с Ираном «хорошо продвигается».
В то же время, страны Ближнего Востока выразили готовность в течение недели начать перевозку нефти сразу после открытия Ормузского пролива, заявил министр финансов США Скотт Бессант.
«В Вашингтоне банковская неделя, поэтому я встречаюсь со многими коллегами с Ближнего Востока, министрами финансов. И все они говорят, что смогут вновь начать откачивать нефть в течение недели, как только откроется пролив», — пояснил он.
Кроме того, глава ведомства сказал, что Штаты предупредили страны, что в случае импорта иранской нефти, против них будут введены вторичные санкции. США также запросили заморозить средства Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и иранских властей.
Переговоры между Ираном и США прошли 11 апреля. Стороны обсуждали завершение конфликта, ядерную программу и снятие ограничений. По словам американской стороны, встреча завершилась безрезультатно.
