Песков заявил о планах Путина принять участие в саммите БРИКС в Индии

В Кремле отметили многоплановый характер сотрудничества России и Индии и развитие энергетических поставок.

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Индии. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу India Today.

«Я не могу утверждать это со стопроцентной уверенностью прямо сейчас, но у меня нет никаких сомнений в том, что президент Путин там будет», — сказал он.

Песков отметил, что конкретный формат участия главы государства может быть различным и будет определен дополнительно.

Отвечая на вопросы о российско-индийских отношениях, представитель Кремля подчеркнул, что Индия является важным партнером России, в том числе в сфере поставок энергоресурсов.

«В этом контексте Индия является для нас очень важным партнером. У нас налажено сотрудничество. Наши компании сотрудничают с Индией в этой сфере», — высказался Песков.

Песков добавил, что двусторонние связи не ограничиваются только энергетикой и охватывают более широкий спектр направлений. По его словам, Москва рассчитывает на дальнейшее расширение взаимодействия с Нью-Дели в различных областях.

Комментируя внешнеэкономическую ситуацию, представитель Кремля заявил, что Россия сталкивается с санкционным давлением, которое в Москве считают незаконным с точки зрения международного права. Несмотря на это, страна продолжает поставки нефти и сжиженного природного газа в ряд государств и готова наращивать объемы при наличии соответствующего спроса.

