Песков заявил, что «красные линии» вокруг Ирана стерты

Фото: Reuters/Jihed Abidellaoui

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В Кремле прокомментировали ситуацию на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ситуации вокруг Ирана фактически стерты прежние «красные линии». По его словам, происходящие события свидетельствуют о серьезной эскалации конфликта. Об этом он сказал в интервью телеканалу India Today.

«Лидер одной страны не должен быть убит другой страной. Одна страна не должна подвергаться бомбардировкам со стороны другой», – подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля также указал, что подобные действия идут в разрез с нормами международного права.

Также происходящее свидетельствует о переходе конфликта в более опасную фазу. Песков отметил, что ранее существовавшие ограничения и механизмы сдерживания больше не действуют, что повышает риски дальнейшей эскалации и расширения географии противостояния.

Песков также подчеркнул, что ситуация остается крайне напряженной и требует особого внимания со стороны международного сообщества. В Кремле указывают, что конфликт уже оказывает влияние не только на регион, но и на глобальную стабильность, включая экономические и политические процессы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.