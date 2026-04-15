Нарышкин рассказал о взаимодействия СВР России и КГБ Белоруссии

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

В Калининграде обсудили ситуацию у границ и ключевые мировые кризисы.

Служба внешней разведки России и Комитет государственной безопасности Белоруссии подчеркнули необходимость усиления совместной работы для предотвращения проникновения носителей экстремистских идей. Об этом сообщил директор СВР Сергей Нарышкин по итогам совместной коллегии, прошедшей в Калининграде.

По словам главы СВР, приоритетной задачей взаимодействия остается своевременное информирование руководства России и Белоруссии о подрывных планах стран Запада и НАТО. В ходе мероприятия также были приняты решения, направленные на дальнейшее развитие и совершенствование разведывательной деятельности двух ведомств.

Отдельно Нарышкин отметил, что Москва и Минск осуждают попытки переписывания истории и принижения роли советского народа в победе над нацизмом. Он охарактеризовал обстановку на западных рубежах двух стран как напряженную, указав на наращивание военного потенциала в Польше и государствах Прибалтики.

Среди заявлений также прозвучала оценка международной ситуации вокруг украинского конфликта. По словам руководителя СВР, ряд европейских стран выступает против мирного урегулирования, тогда как Россия, напротив, неоднократно заявляла о готовности к политическому решению.

Отдельное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке. Нарышкин отметил, что устойчивость позиции Ирана демонстрирует изменение глобального баланса и снижение эффективности внешнего давления. Россия, по его словам, предлагала посреднические услуги и площадку для переговоров между сторонами.

Также он сообщил, что первый раунд консультаций по иранскому направлению показал наличие понимания рисков дальнейшей эскалации, а второй этап переговоров ожидается в ближайшее время. Москва рассчитывает на постепенное продвижение к результатам, способным снизить напряженность.

В завершение глава СВР указал, что ключевые причины ряда конфликтов на Ближнем Востоке связаны с сохраняющимися последствиями колониального подхода западных стран.

