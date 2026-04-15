В Кремле заявили о сохранении контактов Москвы с Вашингтоном

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Диалог между странами продолжается по существующим каналам.

Москва поддерживает контакты с Вашингтоном, несмотря на текущую международную обстановку. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу India Today, комментируя взаимодействие двух стран.

По его словам, взаимодействие осуществляется по имеющимся каналам связи, и стороны продолжают обмениваться информацией.

«Мы находимся в контакте с Вашингтоном, у нас есть определенные каналы связи», — отметил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что Россия открыта к диалогу и заинтересована в его развитии. При этом текущая ситуация, включая международные кризисы, влияет на интенсивность взаимодействия, однако не приводит к полному прекращению контактов.

Ранее Пятый канал сообщал, что Москва неоднократно заявляла о готовности к поддержанию диалога с США при наличии взаимной заинтересованности сторон.