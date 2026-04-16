Противник намеревался ударить беспилотниками по критическим объектам.

Расчеты зенитных установок ЗУ-23 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» в ходе выполнения огневых задач пресекли попытку атаки ударных беспилотные летательных аппаратов боевиков ВСУ на критически важные объекты. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчеты ПВО группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме выполняют задачи по уничтожению разведывательных и ударных дронов боевиков ВСУ. В случае визуального обнаружения беспилотников противника зенитчики отрабатывают по ним из имеющегося на вооружении арсенала, учитывая при этом высоту, дальность и тип Бпла.

В этот раз военнослужащие расчета зенитной установки ЗУ-23 169-й отдельной мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» пресекли попытку атаки ударных дронов самолетного типа на критические важные объекты инфраструктуры.

В темное время суток средствами радиолокационной разведки были обнаружены воздушные цели, идентифицированные как ударные беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Дежурный расчет оперативно занял огневую позицию. Используя современные ночные прицелы, позволяющие эффективно вести огонь в условиях ограниченной видимости, зенитчики своевременно взяли цели на сопровождение. При подходе беспилотников на дальность прямого выстрела артиллеристы открыли огонь из спаренной 23-миллиметровой установки.

Благодаря грамотному использованию средств ночного видения и слаженным действиям расчета все выявленные беспилотные летательные аппараты были уничтожены на подлете к охраняемому рубежу.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

