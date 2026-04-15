Пугал людей в маске дьявола: житель Тулы арестован за хулиганство на Пасху

Жителя Тулы арестовали за хулиганство с маской дьявола на крестном ходе

Нарушитель извинился перед верующими.

Житель Тулы получил трое суток административного ареста за мелкое хулиганство после инцидента во время пасхального крестного хода. Решение вынес мировой суд. Об этом сообщили в МВД Медиа.

Происшествие зафиксировано в ночь на 12 апреля у храма в поселке Михайловский. По данным ведомства, 34-летний мужчина во время религиозного шествия надел маску, изображающую демоническое существо, и начал выкрикивать фразы, в том числе религиозного характера, мешая проведению процессии. Участники крестного хода и священнослужители обратились в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли маску и доставили нарушителя в отдел. В отношении него был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве. Суд назначил наказание в виде трех суток ареста.

В МВД отмечают, что в настоящее время продолжается проверка всех обстоятельств произошедшего, в том числе на предмет возможного оскорбления чувств верующих.

Позднее МВД Медиа опубликовало видеозапись с извинениями мужчины. В обращении он заявил, что вышел на крестный ход в маске, произнося религиозные лозунги, и принес извинения священнослужителям, прихожанам и православным верующим.

«Во время крестного хода прошел в маске Сатаны с криками „Христос воскресе!“, за что приношу свои извинения», — высказался мужчина.

Мужчина признал вину и выразил раскаяние, подчеркнув, что не рекомендует повторять подобные действия.

