Песков заявил о недопустимости внешнего давления на Кубу

В Москве подчеркнули союзнический характер отношений с Гаваной на фоне заявлений Вашингтона.

Россия не заинтересована в сценариях, при которых на Кубу оказывается внешнее давление или предпринимаются попытки вмешательства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу India Today.

«Куба является долгоиграющим партнером РФ, нашим хорошим другом, и мы бы не хотели видеть, как какие-либо страны вторгаются на Кубу, оказывают давление на Кубу или закрывают Кубу от внешнего мира», — высказался он.

Представитель Кремля также указал, что не располагает возможностью комментировать внешнеполитические планы США, включая их возможные шаги в отношении Кубы. Отвечая на соответствующий вопрос, он порекомендовал обратиться за разъяснениями к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, отметив его открытость для общения с прессой.

«Крайне открыт для прессы и очень детален в своих объяснениях», — сказал Песков.

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не считает целесообразным строить предположения относительно последствий заявлений американской стороны. Он подчеркнул, что Россия продолжает оказывать Кубе всестороннюю поддержку, а также обратил внимание на готовность кубинского народа защищать свою независимость.

Ранее, 13 апреля, Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News допустил возможность усиления внимания США к ситуации на Кубе после урегулирования других международных вопросов, включая иранское направление. Он также охарактеризовал Кубу как государство с неэффективной системой управления и выразил критическое мнение о политическом устройстве республики.

На фоне этих заявлений президент Кубы Мигель Диас-Канель отметил, что Гавана не стремится к конфронтации с Вашингтоном. При этом он предупредил, что возможное вторжение может повлечь серьезные последствия и затронуть вопросы безопасности не только Кубы, но и самих Соединенных Штатов.

