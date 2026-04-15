Актер Алексей Ошурков внесен в базу сайта «Миротворец»

Фото: Кадр из сериала «Солдаты», 2004 – 2013г.

На ресурсе размещены персональные сведения артиста и выдвинуты обвинения в поддержке РФ.

Российский актер Алексей Ошурков включен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на сведения ресурса.

Согласно опубликованной информации, персональные данные артиста появились на сайте в среду. В карточке указано, что основанием для внесения стало его участие в съемках сериала «Свои», который на ресурсе охарактеризован как «антиукраинский». Также Ошуркову вменяется публичная поддержка Российской Федерации и действия, которые, по утверждению авторов сайта, направлены против суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее в тот же день в базу «Миротворца» были добавлены и другие российские актеры, участвовавшие в телепроектах. В их числе — Андрей Иванов, Элина Жукова, Максим Сапрыкин, Макс Климка, Алиса Прохорова, Егор Губарев и Вячеслав Пронин. Все они, по данным ресурса, также связаны с участием в сериале «Свои».

Алексей Ошурков известен зрителям по ряду телевизионных проектов, в частности по роли майора Николая Зубова в сериале «Солдаты», «МосГаз», «Склифосовский», «Морские дьяволы», «Триггер».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, блогер Михаил Литвин и фигуристка Евгения Медведева были добавлены в базу данных сайта «Миротворец».

