Суд избрал меру пресечения для девушки, которая надругалась над куличом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Следственный комитет России по Москве предъявил обвинение девушке, которая сделала из кулича чашу для кальяна в одном из столичных баров. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России, по ходатайству следствия суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В ходе допроса девушка признала свою вину в полном объеме.

Инцидент произошел не позднее 13 апреля в заведении на улице Сретенка. В ходе действия, которое, по версии следствия, было направлено на оскорбление религиозных чувств верующих, обвиняемая изготовила из кулича, традиционного пасхального хлеба, чашу для кальяна. Более того, девушка зафиксировала процесс на видео и позднее распространила его в социальных сетях.

Следствие квалифицировало действия фигурантки как нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, что является нарушением статьи 148 УК РФ. Уголовное дело было возбуждено по части 1 данной статьи, которая предусматривает ответственность за действия, направленные на оскорбление религиозных чувств.

Следствие продолжает работу над делом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МВД опубликовали видеозапись, на которой задержанная выражает свои извинения. В ролике девушка заявила, что не имела намерения оскорбить чьи-либо религиозные чувства, и охарактеризовала свои поступки как необдуманные. Подобное обращение она также разместила в социальных сетях.

