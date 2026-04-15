Минобороны РФ назвало намеренным решение стран Европы поставлять Украине дроны

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Juliane Sonntag

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Оно ведет к резкой эскалации военно-политической обстановки.

Размещение в европейских странах производств беспилотников для Украины и наращивание их поставок усиливает риск вовлечения этих государств в конфликт с Россией. Об этом сообщили в Минобороны России.

В министерстве указали, что на фоне увеличения потерь и дефицита личного состава у украинской армии ряд европейских стран принял решение активнее развивать производство ударных беспилотников. Отмечается, что имеется в виду как расширение мощностей, так и увеличение финансирования предприятий, в том числе совместных и так называемых украинских, которые работают на территории Европы.

По данным российского ведомства, выпуск таких систем планируется значительно увеличить, чтобы обеспечить их дальнейшие поставки киевскому режиму для применения, в том числе, по объектам на территории России.

В Минобороны России отметили, что подобные шаги не способствуют укреплению безопасности самих европейских стран. Ведомство пришло к выводу, что действия европейских властей, напротив, ускоряют их втягивание в противостояние с Россией.

«Вместо укрепления безопасности европейских государств действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией», — было сказано в сообщении МО РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские беспилотники начнут производить в Норвегии. Стало известно, что стороны собираются расширить сотрудничество в оборонной сфере, в том числе выпуск техники и укрепление военной инфраструктуры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.