«Моя бывшая жена отдала здоровье»: опубликовано видео Чекалина, записанное до приговора

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Блогер не признает своей вины.

Защита осужденного на семь лет блогера Артема Чекалина опубликовала его видеообращение, записанное до приговора суда. Ролик был выложен в их Telegram-канале «Lex& Lux».

«Если вы видите это видео, значит? меня осудили за то, чего я не совершал. Я абсолютно уверен в том, что у меня неn вины, я ее не признаю», — с этих слов начал свое обращение Чекалин.

Блогер заявил, что у него есть все документы, подтверждающие его слова. Чекалин дал полное право своим адвокатам опубликовать в публичный доступ ответы из банков и иные доказательства, якобы подтверждающие отсутствие состава преступления.

«Я до конца верил в справедливость, в закон», — сказал Чекалин.

При этом спустя мгновение он признался, что действительно оптимизировал налоги, которые, как подчеркнул блогер, он полностью выплатил в итоге.

«Я заплатил в два с половиной раза больше, чем недоплатил», — сказал он.

Также Чекалин посетовал на то, что за то время, что он находится под уголовным делом, у него разрушился бизнес и семья.

«Моя бывшая жена отдала свое здоровье. У нее рак желудка четвертой стадии с метастазами в головном мозге», — сказал блогер, имея в виду свою экс-супругу Валерию Чекалину.

В связи с этим, Чекалин считает, что уже понес в своей жизни максимальное наказание. Блогер считает незаконным тот факт, что ему дали большой срок и штраф. Теперь Чекалин намерен вместе с адвокатами подать апелляцию.

Блогера Артема Чекалина 13 апреля осудили на семь лет и обязали выплатить штраф в размере 194 миллионов рублей. В данный момент блогер находится в СИЗО.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.