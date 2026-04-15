Сервисы Rockstar дали сбой: игроки массово жалуются на отсутствие доступа

Проблемы затронули не только игры, но и ключевые онлайн-платформы компании.

Экосистема Rockstar Games (Рокстар) столкнулась с серьезными сбоями: пользователи сообщают, что не могут зайти в сервисы компании и запустить проекты на ее базе.

Особенно часто жалуются на невозможность подключения к GTA 5 RP, а также на сбои при попытке открыть официальный сайт компании и авторизоваться в личном кабинете.

За последний час число обращений резко выросло. Среди наиболее распространенных проблем — неработающее приложение, отсутствие доступа к игровым серверам и сбои при загрузке веб-страниц Rockstar Games.

На момент публикации представители компании никак не прокомментировали ситуацию и не объяснили причины сбоя.

Дополнительный интерес к происходящему подогревает недавний инцидент: хакерская группа ShinyHunters опубликовала в открытом доступе внутренние финансовые документы Rockstar Games. Согласно этим данным, за последние полгода компания получала около 1,3 миллиона ежедневно за счет донатов. При этом в отдельные выходные доход от микротранзакций достигал четырех миллионов в сутки.

Rockstar Games — американская компания, занимающаяся разработкой и изданием видеоигр, которая входит в состав корпорации Take-Two Interactive.

Значимый этап в развитии произошел в 2001 году, когда вышла «Grand Theft Auto III» («GTA III»). Этот проект стал прорывным для всей серии: разработчики впервые реализовали полностью трехмерный открытый мир и управление от третьего лица, что существенно повлияло на дальнейшее развитие индустрии видеоигр.

