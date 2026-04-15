В Турции число погибших при стрельбе в школе возросло до девяти

Многие пострадавшие во время нападения находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Число жертв стрельбы в школе турецкого города Кахраманмараш увеличилось до девяти человек. Об этом сообщил глава МВД Турции Мустафа Чифтчи.

По его данным, в результате нападения погибли восемь учеников и один учитель. Еще 13 человек остаются в больницах. При этом шестеро из них находятся в реанимации, а трое остаются в тяжелом состоянии.

Как ранее писал 5-tv.ru, инцидент произошел в средней школе Айсер Чалык. Сразу после первых выстрелов в здании началась паника, так как ученики пытались покинуть школу, спасаясь от опасности. На место случившегося оперативно прибыли полиция, медицинские работники и специальные подразделения.

Сообщалось, что нападавший скрылся с места происшествия. Власти продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и причины трагедии. В сети появилось видео, на котором слышны выстрелы и крики учеников, пытающихся покинуть здание.

До этого бывший ученик школы открыл огонь и взял заложников в Турции.

