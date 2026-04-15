Трамп расстроился из-за невозможности переименовать Ормузский пролив в свою честь

Идею президента по смене исторического наименования стратегического водного пути никто не поддержал.

Инициатива президента США Дональда Трампа о присвоении Ормузскому проливу его собственного имени не встретила одобрения у окружающих.

В ходе беседы с журналистами телеканала Fox Business Трамп поделился подробностями своих размышлений о топонимике региона.

По словам президента, он интересовался у экспертов и помощников, какой вариант наименования данной географической точки является наиболее предпочтительным — Ормузский пролив или пролив Ормуз.

Получив ответ, что оба варианта допустимы, Трамп с долей иронии отметил невозможность закрепить в названии собственную фамилию.

«Я спросил: как лучше? Мне ответили: любой вариант подходит. Но единственное, как его нельзя назвать — это пролив Трампа. Им эта идея не нравится», — заявил американский лидер.

Также Трамп затронул тему геополитических интересов в регионе, подчеркнув, что Пекин выразил удовлетворение открытию пролива.

Параллельно с этим президент США обозначил жесткую позицию в отношении международного сотрудничества. Он в очередной раз подтвердил, что намерен пересмотреть характер отношений со всеми союзными государствами, которые отказались оказать военную поддержку американской стороне в ходе проведения операции против Ирана.

