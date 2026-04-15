Трамп расстроился из-за невозможности переименовать Ормузский пролив в свою честь
Фото: www.globallookpress.com/Salwan Georges - Pool via CNP
Идею президента по смене исторического наименования стратегического водного пути никто не поддержал.
Инициатива президента США Дональда Трампа о присвоении Ормузскому проливу его собственного имени не встретила одобрения у окружающих.
В ходе беседы с журналистами телеканала Fox Business Трамп поделился подробностями своих размышлений о топонимике региона.
По словам президента, он интересовался у экспертов и помощников, какой вариант наименования данной географической точки является наиболее предпочтительным — Ормузский пролив или пролив Ормуз.
Получив ответ, что оба варианта допустимы, Трамп с долей иронии отметил невозможность закрепить в названии собственную фамилию.
«Я спросил: как лучше? Мне ответили: любой вариант подходит. Но единственное, как его нельзя назвать — это пролив Трампа. Им эта идея не нравится», — заявил американский лидер.
Также Трамп затронул тему геополитических интересов в регионе, подчеркнув, что Пекин выразил удовлетворение открытию пролива.
Параллельно с этим президент США обозначил жесткую позицию в отношении международного сотрудничества. Он в очередной раз подтвердил, что намерен пересмотреть характер отношений со всеми союзными государствами, которые отказались оказать военную поддержку американской стороне в ходе проведения операции против Ирана.
