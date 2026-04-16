Четверг Светлой седмицы: что нужно и нельзя делать 16 апреля, традиции и приметы

Православные отмечают четвертый день после Пасхи, когда даже поминальные службы отступают перед торжеством Воскресения Христова.

Четверг Светлой седмицы — это не обычный будний день, а прямое продолжение пасхального торжества, которое в 2026 году выпадает на 16 апреля. Об этом напоминают церковные традиции и народные приметы, пишет URA.RU.

Что за день Четверг Светлой седмицы 16 апреля

Светлая седмица воспринимается Церковью не как череда отдельных будней, а как цельное, непрекращающееся ликование в честь Воскресения.

Пасхальный настрой богослужений сохраняется: в храмах исполняются стихиры 5-го гласа, на великой вечерне звучит великий прокимен. В общую радостную канву органично вплетается память подвижников прошлого.

В четверг вспоминают игумена Мидикийской обители преподобного Никиту Исповедника, жившего на рубеже VIII–IX веков, а также совершается празднование в честь иконы Богородицы «Неувядаемый Цвет».

Помимо этого, церковный устав упоминает раннехристианскую мученицу Феодосию деву, преподобного Иллирика Марсионского и страдальцев Елпидифора, Дия, Вифония и Галика.

Что можно делать в Четверг Светлой седмицы 16 апреля

Главное духовное событие четверга — участие в храмовом богослужении, которое задает тон всей седмице. Поскольку это пасхальная неделя, никаких ограничений в пище нет, пост полностью отменяется.

В быту верующие стараются поддерживать праздничную атмосферу: обмениваются традиционным приветствием «Христос воскресе!», наносят визиты родственникам и устраивают домашние трапезы.

В народе этот день также считался подходящим для наведения порядка в доме: мытья полов, чистки ковров и избавления от накопившегося хлама. Жилье принято было оживлять свежими цветами, а хозяйки присматривались к продуктам для выпечки куличей и красителям для яиц.

Что нельзя делать в Четверг Светлой седмицы 16 апреля

Смысл этого дня не терпит суеты и возврата к рутинным заботам. Слишком быстрое погружение в обыденность противоречит духу Светлой седмицы.

Неверно сводить этот праздник исключительно к обильному угощению или пассивному отдыху — его сердцевина по-прежнему бьется в церковной ограде. Строго не рекомендуется сквернословить, провоцировать ссоры или предаваться мрачным размышлениям.

Церковные каноны накладывают запрет на шумные развлекательные мероприятия, громкое пение и, что особенно подчеркивается, на танцы. Народная молва добавляет к этому перечню табу на колку дров и занятия рукоделием — шитье, вязание и вышивание.

Народные приметы в Четверг Светлой седмицы 16 апреля

Дождливая погода в этот день предрекает затяжную и холодную весну.

Ветер, дующий с севера, обещает скорое наступление осадков.

Если зацвела мать-и-мачеха — ожидай неприятностей.

Сохранившийся на реках лед сулил рыбакам скудный улов на весь предстоящий сезон.

