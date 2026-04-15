«Не спорили и не будем»: Пашинян сделал заявление об отношениях с Россией

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Глава государства указал на попытки других стран втянуть Армению в конфронтацию с Россией.

Отношения России и Армении находятся на максимально высоком уровне. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во время правительственного часа в парламенте.

По его словам, об этом свидетельствует активная динамика контактов на высшем уровне со встречами, телефонными переговорами и взаимными визитами лидеров государств.

Также Пашинян подчеркнул, что Армения не намерена вступать в конфронтацию с Россией, а любые попытки втянуть страну в подобный сценарий, по его оценке, не имеют перспектив.

«Мы не спорили, не спорим и не будем спорить с Россией, все попытки втянуть нас в конфронтацию тщетны», — подчеркнул он.

К тому же глава правительства отметил, что Ереван придерживается сбалансированной внешней политики, предполагающей сохранение конструктивных отношений с Москвой. Он добавил, что прогнозы о возможном экономическом противостоянии между странами направлены на подрыв Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Тех же, кто пытается разрушить сотрудничество, фактически можно считать заинтересованными в дестабилизации.

Отдельно Пашинян прокомментировал свой недавний визит в Москву. Он назвал приезд в российскую столицу успешным. По его словам, стороны провели содержательные переговоры и достигли договоренностей стратегического характера по развитию сотрудничества в различных сферах.

Переговоры лидеров России и Армении прошли 1 апреля в Кремле. В ходе встречи обсуждались вопросы экономического взаимодействия, а также отношения Еревана с Евросоюзом (ЕС). Президент России Владимир Путин отметил, что Москва спокойно относится к диалогу Армении с ЕС, однако указал на невозможность одновременного участия в таможенных союзах ЕС и ЕАЭС.

