Мечта на двоих: Дмитрий Шепелев выбрал подарок для жены с выгодой для себя

Дмитрий Шепелев подарил жене поездку в Египет, о которой сам мечтал

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Шоумен признался, что подобрал презент, исходя из собственных детских фантазий.

Популярный российский телеведущий Дмитрий Шепелев организовал для своей супруги Екатерины Тулуповой поездку в Египет в честь ее 43-летия.

Шоумен поделился подробностями семейного отпуска в Instagram*, отметив, что выбор пал на страну пирамид не случайно. Как выяснилось, Шепелев сам долгое время грезил о посещении этой страны, поэтому решил совместить личное желание с поздравлением возлюбленной.

«Увидеть пирамиды, встретить рассвет, стоя у лап великого сфинкса, — было моей мечтой. И вы знаете, делать на день рождения жены подарок, о котором давно мечтал сам, — это очень удобно. Я бы даже сказал, практично», — признался ведущий.

Помимо осмотра легендарных памятников архитектуры, пара посетила специализированную выставку, где смогла вживую увидеть знаменитую золотую маску Тутанхамона.

Дмитрий добавил, что его знания о древней цивилизации ранее ограничивались лишь информацией из литературы для детей, поэтому реальность произвела на него колоссальное впечатление.

Подписчики оценили ироничный подход Шепелева к выбору презента, а сам ведущий подчеркнул, что остался в полном восторге от реализации своей давней задумки.

Дмитрий Шепелев и дизайнер Екатерина Тулупова живут вместе с 2018 года. В их семье воспитываются двое детей: общий сын Тихон, а также сын телеведущего от первого брака с певицей Жанной Фриске — Платон.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.