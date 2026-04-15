Политический юмор в Будапеште: Мадьяр поиздевался над Орбаном

Мадьяр поиздевался над Орбаном и выложил видео

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Будущий глава правительства Венгрии предложил подписчикам угадать содержание газеты в руках своего предшественника.

Лидер политической партии «Тиса» Петер Мадьяр, одержавший победу на парламентских выборах в Венгрии, публично подшутил над действующим премьер-министром страны Виктором Орбаном.

Политик разместил ироничный видеоролик в социальной сети Instagram*. В нем показан момент официальной встречи Мадьяра с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком в резиденции главы государства — дворце Шандора.

Во время протокольного мероприятия политики обратили внимание на балкон соседнего здания, где располагается офис премьера. Там в этот момент прогуливался Виктор Орбан, держа в руках печатное издание.

Мадьяр решил превратить случайную встречу в повод для шутки, предложив своей аудитории выбрать один из трех вариантов ответа на вопрос о том, что именно изучает его политический оппонент.

«Как вы думаете, что читает Виктор Орбан? a) Свою прощальную речь; b) Nemzeti Sport (венгерская спортивная газета. — Прим. ред.); c) Сегодняшнее заявление американского президента Дональда Трампа?» — спросил он в публикации.

Политическая ситуация в Венгрии резко изменилась 13 апреля, когда стало официально известно о триумфе оппозиционной партии «Тиса» под руководством Петера Мадьяра на выборах в высший законодательный орган страны.

Виктор Орбан, чья партия «Фидес» долгое время удерживала лидерство, был вынужден признать поражение своего политического объединения.

Реакция международного сообщества на эти события оказалась неоднозначной. В частности, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков уже проинформировал журналистов, что Кремль не планирует направлять поздравления Мадьяру в связи с его победой на прошедшем голосовании.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.