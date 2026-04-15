«Несмотря ни на что»: друг семьи Лерчек показал ее состояние после химиотерапии

Лерчек продолжает работать даже после тяжелой терапии от рака

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

После очередной процедуры блогеру стало плохо, однако даже в таком состоянии она продолжает думать о финансах.

Видео с блогером Валерией Чекалиной, известной как Лерчек, снятое после прохождения курса химиотерапии, опубликовал друг семьи. Кадры из больничной палаты он выложил в соцсети.

По словам мужчины, после очередной процедуры Чекалиной стало плохо, однако даже в таком состоянии она продолжает думать о работе и пытается выстроить рабочие процессы, а также решить финансовые вопросы.

«Несмотря ни на что, Лера пытается выстраивать рабочие процессы и думает, как решать все финансовые сложности», — написал он на видео.

На записи также слышен голос ее жениха-блогера — аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини, который поддерживает избранницу. Он пояснил понять, что в данный момент для нее важнее сосредоточиться на восстановлении и отдыхе.

Фото: Instagram*/gosha_kamaev

У Валерии Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в легкие, позвоночник и ноги. После начала лечения врачи удалили одно из новообразований в позвоночнике, из-за чего она временно потеряла возможность самостоятельно передвигаться.

Состояние блогера ухудшилось после родов — ее госпитализировали в онкологическое отделение. Позднее медики также обнаружили доброкачественное образование в области мозга женщины. В настоящее время Чекалина проходит лечение в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина.

Несмотря на тяжелое состояние, близкие отмечали, что она старается сохранять привычный образ жизни и больше времени проводить с детьми. Ее поддерживает Сквиччиарини, который находится рядом в период лечения.

Параллельно продолжается судебное разбирательство, связанное с ее бывшим супругом Артемом Чекалиным. Суд приговорил его к семи годам колонии и крупному штрафу по делу о незаконном выводе средств. Уголовное дело в отношении самой Чекалиной временно приостановлено до окончания лечения.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ