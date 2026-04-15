Под Калининградом восстановили электроснабжение после кратковременного отключения

Фото: © РИА Новости/Евгений Переверзев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Нагрузку перебросили на другие станции, резервов для региона хватает.

В Калининградской области при проведении испытаний на Прегольской теплоэлектростанции произошло кратковременное отключение одного из энергоблоков, но электроснабжение уже восстановили. Об этом сообщила пресс-служба Калининградской ТЭЦ.

«По данным министерства развития инфраструктуры, на данный момент все потребители запитаны и электроснабжение полностью восстановлено», — рассказали в пресс-службе.

Напугавший местных жителей инцидент случился в ходе корректировки режимов горения на модернизированном оборудовании.

«Нагрузка перераспределена на другие электростанции. Резервов для обеспечения энергоснабжения региона у электростанций калининградской генерации достаточно», — написали ранее в релизе.

В ведомстве также отметили, что сроки возобновления подачи электроэнергии потребителям напрямую зависят от того, как быстро их подключит электросетевая организация. Местным жителям остается ждать дальнейших новостей от ведомства. Официальных комментариев от городских властей не поступало.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.