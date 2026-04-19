Исповедь о похудении: почему стройность не гарантирует счастья

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Женщина сменила несколько весовых категорий и пришла к неожиданным выводам о ментальном здоровье.

Хирургически точное соблюдение диеты и прием современных препаратов для снижения веса не избавляют человека от психологических проблем и жизненных кризисов. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на личную историю 54-летней Урсулы Хиршкорн.

Женщина, чей вес в разные периоды жизни колебался от 48 до 101 килограмма при росте 162 сантиметра, поделилась своим опытом борьбы с ожирением.

По словам героини, каждый раз, когда ей удавалось достичь идеальных параметров, ее жизнь омрачалась серьезными эмоциональными потрясениями.

Она подчеркнула, что в периоды максимального веса чувствовала себя ментально более стабильной и защищенной, в то время как худоба часто сопровождалась депрессиями, семейными раздорами и профессиональными неудачами.

История Урсулы началась еще в студенческие годы, когда она набрала лишние килограммы в университете Эксетера. Перед первой свадьбой в 1996 году ей удалось значительно похудеть, но брак быстро распался, что привело к экстремальному снижению веса на фоне стресса и вредных привычек.

Позже, создав новую семью и родив четверых детей, женщина снова столкнулась с хроническим или морбидным ожирением. Очередная попытка похудеть к 40-летию увенчалась успехом, но совпала с болезненным разрывом отношений с родителями и последующим нервным срывом.

В январе 2025 года медики предупредили Хиршкорн, что показатели сахара и холестерина стали критическими, и рекомендовали препарат «Мунджаро».

Несмотря на достигнутый результат в 67 килограммов, Урсула признается, что сейчас страдает от отсутствия работы и низкой самооценки, вызванной несовершенствами кожи после резкого сброса веса.

Важным аспектом истории стало восприятие героини окружающими и противоположным полом. Она отметила, что в стройном теле часто становилась объектом нежелательного внимания и манипуляций со стороны мужчин, чего никогда не случалось в периоды полноты.

Более того, постоянные комплименты в нынешнем состоянии заставляют ее задумываться, считали ли ее менее достойным человеком, когда она была крупнее.

Сейчас Урсула боится сорваться и снова набрать вес, подчеркивая, что инъекции подавляют физический голод, но не решают психологическую зависимость от еды как способа утешения. Она призывает не рассматривать похудение как универсальное решение всех жизненных трудностей, так как это лишь цифры на весах, не гарантирующие внутреннего спокойствия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.