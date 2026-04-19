Скрытые болезни могут превратить вашу собаку в агрессивного убийцу

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ветеринары предупредили владельцев домашних животных о неочевидных медицинских причинах внезапных вспышек ярости у питомцев.

Ряд скрытых заболеваний способен спровоцировать агрессивное поведение даже у самых ласковых собак. Об этом сообщает Daily Mail.

Ветеринарная медсестра Шона Уолш пояснила, что враждебность часто является сигналом организма о боли, страхе или дискомфорте, а не следствием плохого характера животного.

По информации экспертов, к изменениям в поведении приводят неврологические проблемы, такие как эпилепсия, опухоли головного мозга или возрастная деменция.

Например, после судорожного приступа собака может временно не узнавать хозяев и проявлять ярость. Также серьезным фактором риска являются гормональные нарушения, в частности гипотиреоз, который делает животное крайне раздражительным, и болезнь Кушинга, провоцирующая пищевую агрессию.

Специалисты подчеркивают, что наиболее распространенным триггером нападений остается физическая боль. К ней могут приводить артрит, стоматологические заболевания или невидимые глазу травмы.

Кроме того, на психику питомца влияют инфекционные болезни, такие как бешенство или чума плотоядных, а также побочные эффекты от приема некоторых медикаментов, включая кортикостероиды.

Потеря слуха или зрения из-за катаракты также заставляет псов чувствовать себя уязвимыми, что ведет к защитной реакции в виде укусов.

Хозяевам рекомендуют обращать внимание на ранние признаки стресса: частое облизывание губ, зевоту не от усталости, напряженное тело или попытки избежать зрительного контакта. Если эти сигналы игнорируются, животное переходит к рычанию, оскалу и прямой атаке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.