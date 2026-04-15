«Готовятся воевать»: что обсуждают участники встречи в формате «Рамштайн»

Украину могут использовать для более глобальных планов.

На фоне событий на Ближнем Востоке США вновь пропустили встречу контактной группы по военной помощи Украине в формате «Рамштайн». Сегодня она проходит в Берлине. Теперь Европа, по сути, осталась один на один с этими проблемами. Подробности — у корреспондета «Известий» Максима Приходы.

Кортежи европейский военных чиновников проносятся по перекрытым берлинским улицам. Эта встреча в формате «Рамштайн» проходит далеко от одноименной авиабазы. И это главная иллюстрация происходящего: тех, кто хочет продолжать воевать на украинском фронте — с опорного пункта ВВС США американцы выгнали. Там сейчас заняты другой войной.

Встреча — на уровне министров обороны. На ней — немецкий, британский, новый — молодой — украинский. Нет только американского! Хегсет в очередной раз, и явно намеренно пропускает консультации по Украине. За него высказался Вэнс.

«Одна из вещей, которыми я больше всего горжусь: мы сказали Европе: „Если вы хотите покупать оружие, можете это делать, но Соединенные Штаты больше не покупают оружие и не отправляют его на Украину“. Мы просто вышли из этого бизнеса. Это очень хорошо», — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Интерес Америки гаснет не только к украинскому конфликту: Трамп ставит вопрос куда острее. Дело в самом НАТО.

«НАТО не пришло нам на помощь, и не придет нам на помощь и в будущем!» — подчеркнул президент США Дональд Трамп.

И для европейцев, кажется, наступила стадия принятия идеи — НАТО без США. Лепить «стального дикобраза» из Украины им придется своими силами. Главные энтузиасты здесь — британцы. Еще до начала встречи они заявили, что передадут Украине 120 тысяч дронов. Ударных, разведывательных, морских. А еще артиллерийские снаряды и ракеты для ПВО, которые Зеленский, буквально, вымаливает.

«У нас уже такой дефицит, что хуже быть уже не может. Но мы приняли решение, что нам будет поставлено определенное количество ракет. Мы получаем их медленнее, чем могли бы, но получаем», — высказался президент Украины Владимир Зеленский.

Вообще это турне Зеленского имеет единственную цель: выпросить у европейцев те самые 90 миллиардов евро, отправку которых до этого блокировал Орбан. Почуял, что с победой Мадьяра открылось окно возможностей. Но в Европе и без того прохладно.

«На текущий момент у Европы просто не хватает ресурсов для того, чтобы обеспечить Украину всем необходимым. Да и оружие это всего лишь один из видов ресурсов», — считает политолог Иван Мезюхо.

Европейские склады почти пусты, поэтому «обещанное» придется подождать: пока его за него заплатят, произведут, причем в США, или построят заводы у себя, и только потом поставят на вооружение. Это процесс не быстрый. Но В Европе настроены играть в долгую. И украинской кампанией все не закончится.

«Европейские чиновники стремятся сохранить сдерживающий потенциал против России, оперативную непрерывность и ядерный авторитет, даже если Вашингтон выведет войска из Европы или откажется защищать ее, как угрожал президент Трамп», — сообщила газета The Wall Street Journal.

Аналитики, как международные, так и российские — уверены: Европейские горячие головы –намерены как можно дальше затягивать украинский конфликт, чтобы подготовиться к полномасштабной войне с Россией уже без всяких прокси.

«Некоторые, наиболее воинственные господа, готовятся воевать уже в 2027 году. А вот, например, Литва уже разработала план как может протекать война Литвы с Российской Федерацией», — отметил политолог Юрий Светов.

И сегодня на «Рамштайне», судя по всему, обсуждается уже не этот конфликт, а следующий.

«Один из аспектов — это то, что сейчас делает Германия, создавая для Украины беспилотники дальнего радиуса действия, которые Украина будет использовать для нанесения ударов по стратегической инфраструктуре России и в глубине ее территории. Это буквально означает, что Европа нападает на Россию, но маскирует это под поставками оружия Украине», — заявил бывший офицер разведки морской пехоты США, экс-инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер.

Выходит, новый военный союз, который рождается на глазах из осколков трескающегося НАТО, — воинственнее предыдущего. Ведь после того, как «Рамштайн» лишился солирующей партии США его участники не перестали звучат грозно. А тональность стала куда более тревожной.

