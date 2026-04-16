Коварный недуг: у женщины нашли рак при полном отсутствии жалоб

В Бразилии у женщины нашли рак при полном отсутствии жалоб

Учительница регулярно посещала врачей и не замечала тревожных сигналов организма.

В Бразилии 45-летней местной жительнице Марианжеле де Бриту Перейре Умехаре диагностировали рак шейки матки, несмотря на отсутствие каких-либо клинических проявлений болезни. Об этом сообщает Metropoles.

Женщина, работающая учительницей, на протяжении всей жизни крайне ответственно относилась к собственному здоровью и никогда не пренебрегала профилактическими визитами к профильным специалистам.

Страшный диагноз был поставлен во время очередного планового обследования у гинеколога, которое состоялось менее чем через 12 месяцев после предыдущего визита в клинику, в ходе которого не было выявлено никаких патологий.

Пациентка не сталкивалась с классическими симптомами, которые обычно сопровождают развитие злокачественных новообразований в данной области.

У нее не наблюдалось специфических болей или нетипичных выделений и кровотечений, которые могли бы заставить человека обратиться за медицинской помощью.

Оперативность врачей позволила быстро среагировать на ситуацию: всего через две недели после того, как были получены результаты исследований, Умехаре провели хирургическую операцию по удалению матки.

Помимо радикального оперативного вмешательства, специалистам пришлось назначить женщине несколько курсов лучевой терапии для закрепления результата лечения.

В настоящий момент бразильская преподавательница находится в состоянии ремиссии, однако медики продолжают внимательно следить за ее состоянием.

Марианжела обязана проходить контрольный скрининг каждые шесть месяцев. По словам самой женщины, каждое такое обследование вызывает у нее серьезное беспокойство и страх перед возможным возвращением болезни, но она не намерена отказываться от визитов в больницу, осознавая их важность.

