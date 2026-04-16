Преследование и угрозы: бывший муж превратил жизнь петербурженки в ад

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Женщина не может добиться защиты от правоохранительных органов, пока экс-супруг терроризирует ее семью.

В Санкт-Петербурге местная жительница Кристина столкнулась с систематическим преследованием и прямыми угрозами расправы со стороны своего бывшего супруга Сергея. Об этом сообщил портал 78.ru.

Конфликтная ситуация в семье обострилась еще летом 2024 года, когда женщина приняла окончательное решение о разрыве отношений.

По словам пострадавшей, их с Сергеем совместная жизнь сопровождалась проявлениями агрессии: мужчина регулярно поднимал на нее руку, несмотря на наличие общего ребенка.

В один из наиболее острых моментов Сергей запер Кристину в квартире, и для ее освобождения потребовалось вмешательство спасателей МЧС, которые вскрывали входную дверь.

Даже после официального расторжения брака преследования не прекратились. Бывший муж специально арендовал жилье в непосредственной близости от дома женщины, чтобы иметь возможность караулить ее у подъезда.

Мужчина терроризирует Кристину ночными визитами, стучит в двери и открыто заявляет, что не даст ей вести спокойную жизнь. Особую тревогу вызывает тот факт, что агрессор на данный момент находится на свободе по условно-досрочному освобождению.

Ранее он отбывал тюремный срок за совершение экономических преступлений, связанных с производством и сбытом поддельных денежных купюр. Несмотря на то что Кристина официально обратилась в полицию, зафиксировала полученные побои и предоставила доказательства угроз, правоохранительные органы не спешат давать делу ход.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.