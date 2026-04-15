Скорректировать рацион: назван продукт, защищающий пожилых людей от слепоты

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Употребление пищи с высоким содержанием кальция помогает предотвратить дегенерацию сетчатки глаз.

Богатый кальцием рацион питания способствует существенному снижению вероятности возникновения возрастной макулодистрофии, которая считается одной из ключевых причин потери зрения у людей преклонного возраста. Этот вывод следует из исследования, опубликованного в журнале Food&Function.

Специалисты проанализировали данные группы из 568 добровольцев, среди которых были как пациенты с диагностированным заболеванием, так и полностью здоровые участники эксперимента.

Исследователи тщательно изучили повседневное меню каждого испытуемого, чтобы выявить взаимосвязь между пищевыми привычками и состоянием зрительных функций.

В ходе научной работы выяснилось, что у лиц, употребляющих достаточное количество кальция, риски развития патологии сетчатки снижаются практически в два раза.

Однако эксперты подчеркивают, что ключевое значение имеет именно происхождение микроэлемента. Наиболее позитивная динамика наблюдалась у тех участников, которые получали полезные вещества из молочной продукции, в частности из натуральных йогуртов и молока.

Примечательно, что растительные источники кальция, такие как бобовые культуры или различные овощи, не продемонстрировали статистически значимого профилактического эффекта в рамках данного исследования.

Авторы научной публикации акцентируют внимание на том, что коррекция питания является наиболее доступным и простым методом профилактики для людей, склонных к дефициту этого минерала.

Внедрение привычки регулярно употреблять молочные продукты может стать эффективной стратегией для сохранения здоровья глаз на долгие годы.

Стоит отметить, что ранее ученые также указывали на иные диетические факторы риска — например, нехватка магния была официально признана одной из причин возникновения диабетической ретинопатии, что еще раз подтверждает важность сбалансированного питания для работы органов чувств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.