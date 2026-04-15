Влетела в две машины: жена израильского дипломата устроила ДТП в Петербурге

Женщина ссылается на дипломатический иммунитет.

В Петербурге выясняют обстоятельства ДТП, которое устроила жена вице-консула Израиля. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные кадры. Служебная иномарка вылетает на перекресток на красный, а потом таранит две машины.

Вопрос о том, кто и как будет возмещать ущерб пострадавшим, остается открытым. На разбор аварии в ГАИ женщина просто не явилась, сославшись на дипломатический иммунитет. Ее муж отказался комментировать нам ситуацию тоже. Он ответил, что плохо понимает по-русски и также подчеркнул свой дипломатический статус.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Санкт-Петербурге сотрудник генконсульства Германии Денис Хофман сбил курьера, когда выезжал с подземной парковки. В результате доставщика госпитализировали, у него диагностировали сотрясение мозга и травму колена.

По факту произошедшего возбудили административное дело. Хофман не явился в суд, сославшись на дипломатический иммунитет. В немецкой дипмиссии он отвечает за юридическую защиту граждан Германии, находящихся в Северной столице.

