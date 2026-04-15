«Бесконтрольно это делает»: онколог про походы Лерчек в фитнес-клуб

Врач разъяснил влияние физической активности на организм при химиотерапии и прокомментировал ситуацию вокруг блогера.

Физическая активность в умеренных объемах допустима при лечении онкологических заболеваний. Об этом 5-tv.ru сообщил врач-онколог Евгений Черемушкин. Его заявление последовало на фоне обсуждения состояния блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), которая продолжает тренировки во время прохождения терапии.

По словам специалиста, при проведении химиотерапии организм подвергается воздействию токсичных веществ, направленных на уничтожение опухолевых клеток. В этих условиях важно поддерживать общее состояние пациента, в том числе за счет контролируемых нагрузок. Черемушкин уточнил, что умеренная физическая активность при наблюдении врачей может способствовать поддержанию жизненных функций организма и не противоречит лечебному процессу.

Онколог отметил, что нагрузка должна быть строго дозированной и подбираться индивидуально с учетом стадии заболевания, характера терапии и общего состояния пациента. В частности, речь идет о легких упражнениях, направленных на поддержание дыхательной функции, кровообращения и работы сосудистой системы. Это важно, поскольку при лечении страдает капиллярная сеть и снижается уровень насыщения тканей кислородом.

При этом специалист предупредил о рисках чрезмерной активности. По его словам, интенсивные тренировки способны привести к так называемой декомпенсации — состоянию, при котором органы не справляются с дополнительной нагрузкой. На фоне терапии из-за физической нагрузки могут страдать печень, почки, поджелудочная железа и легкие, что требует особенно осторожного подхода к занятиям.

Черемушкин также отметил, что реакция пациентов на диагноз может существенно различаться. Одни склонны к замкнутости, другие — к сохранению привычного образа жизни. Поведенческая модель во многом зависит от личных особенностей и социальной роли человека.

«Может быть, ей хочется оставаться такой же активной, такой же обаятельной, привлекательной. Я не думаю, что она бесконтрольно это делает. Возможно, это просто делается на экран, потому что, конечно, если вы чрезмерно будете давать нагрузку, вы добавите проблем. Потому что органы все работают на пределе, когда проводится интенсивное лечение, и лишняя активность может только навредить», — пояснил онколог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что партнер блогера Валерии Чекалиной, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, подтвердил продолжение ее тренировок во время лечения. По его словам, занятия проходят по рекомендации врачей и включают щадящие виды активности, в частности плавание, позволяющее снизить нагрузку на позвоночник.

Поводом для разъяснений стали публикации в социальных сетях, где пользователи усомнились в тяжести состояния блогера после сообщений о ее посещении фитнес-клуба.

