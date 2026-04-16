Новолуние в Овне даст мощный импульс: каким знакам зодиака повезет 17 апреля

Новолуние, которое наступит 17 апреля 2026 года, может стать важной точкой для постановки целей и начала новых проектов для многих знаков зодиака. Подробнее об этом написало издание URA.RU.

По мнению астролога издания Бориса Зака, этот период будет особенно сильным из-за положения Луны в знаке Овна и совпадения с так называемым стеллиумом — скоплением планет.

Специалист отметил, что в это время энергия будет находиться на высоком уровне, поэтому при правильном подходе можно добиться заметных результатов. Он пояснил, что важно не распыляться, а выбрать одну конкретную цель на ближайшие полгода, разбить ее на простые шаги и сразу начать действовать. По его словам, даже небольшой первый шаг, например звонок или составление плана, уже запустит процесс, при этом медлить не стоит.

Новолуние происходит примерно раз в 29 дней и считается началом нового лунного цикла. В этот момент Луна находится между Землей и Солнцем, поэтому ее неосвещенная сторона обращена к планете, и она не видна.

Астролог также обратил внимание, что в этот период важно избегать конфликтов, так как они могут затянуться и негативно повлиять на планы. Кроме того, он посоветовал внимательно относиться к информации и не давать поспешных обещаний, которые сложно выполнить. При этом благоприятными будут активные действия, спорт и защита личных границ.

Цели для каждого знака зодиака в Новолуние 17 апреля

Говоря о целях для разных знаков зодиака, эксперт отметил, что Овнам стоит сосредоточиться на личностном росте и внутренней трансформации, Тельцам — на духовном развитии, а Близнецам — на расширении круга общения и продвижении себя. Ракам рекомендовали активно проявлять себя в карьере, Львам — усилить лидерские качества. Девы же получат возможность справиться с трудными ситуациями.

Весам в этот период важно выстраивать партнерские отношения, Скорпионам — обратить внимание на здоровье, Стрельцам — на творчество и личную жизнь. Козерогам стоит заняться вопросами недвижимости, Водолеям — планировать поездки и развивать деловую активность, а Рыбам — сосредоточиться на финансах и рациональном подходе к расходам.

