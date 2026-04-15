«Филиппа я люблю»: Бузова рассказала про отношениях с Киркоровым

Они очень схожи между собой энергией и вайбом, считает певица.

Певица Ольга Бузова призналась в любви народному артисту РФ Филиппу Киркорову. Об этом она рассказала в откровенном интервью РИА Новости.

«Филиппа очень люблю, он понимает меня, а я — его. Это на каком-то духовном уровне. Мы с ним очень похожи по вайбу, энергетически, поступками, жизненными принципами», — говорит Бузова.

Певица отметила, что они оба из тех людей, которые готовы помочь всем и всегда, но для себя при этом что-то делать им всегда очень сложно. Бузова очень рада иметь такого друга, ведь она знает — Филипп никогда не оставит ее в сложной ситуации.

В прошлом году в сети ходили слухи о романе между звездами. Все началось после концерта заслуженного артиста РФ Димы Билана, когда артисты обменялись поцелуями на сцене. Многие СМИ и поклонники сразу заподозрили нечто более, чем дружеское в их взаимодействии, но сама Бузова уточнила, что их отношения остаются сугубо дружескими и трогательными.

