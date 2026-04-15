«Бессмертный полк — 2026»: как пройдет акция в разных регионах России
Депутат Цунаева: формат проведения «Бессмертного полка» будут выбирать главы регионов
Не так давно мероприятие частично перешло в онлайн-формат.
В 2026 году окончательное решение о формате проведения акции «Бессмертный полк» будут принимать главы российских регионов, основываясь на текущей обстановке в области безопасности. Соответствующее заявление сделала Елена Цунаева, занимающая пост сопредседателя Центрального штаба движения и являющаяся депутатом Государственной думы России, сообщают РИА Новости.
По ее словам, полномочия по организации мероприятия переданы на места, чтобы максимально эффективно учесть рекомендации оперативных штабов и специфику каждого конкретного субъекта федерации. Цунаева подчеркнула, что официальное оповещение граждан о выбранном формате ляжет на плечи местных властей.
«Решение о проведении традиционного шествия „Бессмертный полк“ в регионах принимают главы субъектов в соответствии с условиями безопасности, рекомендациями оперативных штабов и с учетом текущей обстановки», — пояснила она.
Депутат выразила сожаление, что, как и в 2025 году, не во всех городах удастся организовать классическое прохождение колонн с портретами. Однако она подчеркнула наличие альтернативных способов почтить память героических предков вне зависимости от внешних обстоятельств.
История движения берет свое начало в 2007 году, когда жители Тюмени впервые вышли на улицы с фотографиями родственников-фронтовиков. Официальное название «Бессмертный полк» закрепилось за гражданской инициативой в 2012 году.
За прошедшие годы акция меняла формы реализации. Если в 2022 году по всей стране в очных шествиях участвовало свыше 12 миллионов человек, то в 2023 и 2024 годах мероприятие полностью переходило в виртуальное пространство.
В 2025 году организаторы использовали смешанный подход.
В 2026 году планируется комбинировать очные и дистанционные форматы в зависимости от территориальных возможностей. Грядущая кампания вновь позволит россиянам использовать онлайн-площадки для публикации историй своих семей.
